«Stories», con Paolo Virzì la carriera del regista fra ricordi, ironia e realtà

È Paolo Virzì il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico si racconta in «Il regista che leggeva I Quindici», in onda oggi alle 13 su Sky Arte, alle 21 su Sky Tg24 e domani (2 ottobre) alle 15 (sempre disponibile on demand). È un viaggio nel suo cinema tra ricordi, disegni, figli, disturbi mentali e una formazione culturale fondata sull’enciclopedia «I Quindici».

Nelle sale dal 29 settembre con il suo nuovo film Siccità, presentato fuori concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia (una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video), Paolo Virzì racconta di una Roma in cui non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Un cast molto ricco: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco. Tanti gli attori protagonisti, quasi come se ci fosse una conscia o inconscia voglia di stare tutti insieme. Una chiacchierata di 40 minuti, tra ironia e realtà, ripercorre alcune delle tappe fondamentali della vita e della carriera di Virzì: da La prima cosa bella a Ferie d’agosto, da Ovosodo a Tutta la vita davanti, il rapporto con la moglie, l’attrice Micaela Ramazzotti, moglie :molto altro.