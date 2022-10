L’arte culinaria e il vino, la manifestazione a Ostuni

Due grandi serate per celebrare l’arte enogastronomica più autentica attraverso la storia di una delle famiglie italiane del vino più importanti al mondo e la scoperta di un territorio straordinario, quello delle Langhe. Oggi e domani la Fondazione Italiana Sommelier di Puglia registrerà la partecipazione straordinaria della famiglia Ceretto in un importante evento che vedrà la testimonianza speciale di Roberta Ceretto e di Giacolino Gillardi. La due giorni si aprirà stasera alle 20.30 con l’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 di Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Il momento sarà celebrato con una cena di gala aperta a tutti gli estimatori della buona cucina ad Ostuni, presso Masseria Traetta, preparata dal Corporate Executive Chef del gruppo Langosteria, Domenico Soranno che sarà premiato come “Ambasciatore di Puglia” per essersi saputo distinguere in tutto il mondo per l’altissimo profilo umano e l’eccellenza professionale. “Nell’appuntamento ormai fisso da sette anni nella rassegna degli eventi culturali ed enogastronomici della nostra regione viene premiato ogni anno un vero “ambasciatore” della nostra terra che si è distinto nel mondo per valore umano e professionale, e quindi rappresentativo dell’eccellenza regionale -; ha detto Giuseppe Cupertino, Presidente di Fondazione Italiana Sommelier Puglia - un premio, un merito, una riconoscenza a chi ha sempre vissuto il proprio lavoro con la passione che genera qualità, genialità e che soprattutto porta alto il gonfalone delle proprie radici e della propria naturale predisposizione al bello e al buono assoluto. L’idea della serata di sabato è quella di lasciare realizzare allo chef un menu per i cento ospiti partecipanti (tra voci dell’enogastronomia, giornalisti e appassionati del settore) che rappresenti la sua storia, dalle origini baresi ai traguardi nel mondo. In partnership con la storica azienda Ceretto che metterà a disposizione per l’occasione una selezione di grandissimi vini della propria riserva storica, trascorreremo una serata memorabile dedicata all’uomo e al grande maestro Domenico Soranno”, ha spiegato il presidente di Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Il menù spazierà fra la tradizione autentica del Piemonte e la cucina pugliese, con crostacei, tartufo bianco e le specialità autunnali, abbinati a cinque grandi vini di riserva della Ceretto-Terroir che celebreranno la grande arte culinaria del grande personaggio pugliese. Domani, domenica, a partire dalle 18.30, invece, si apriranno i banchi per la masterclass tematica sulle terre delle Langhe ad opera del degustatore e relatore ufficiale Paolo Lauciani: la storica degustazione sarà dedicata all’iconico Barolo Bricco Rocche di Ceretto in 5 annate, dalla più recente 2013 sino all’introvabile 1990. Un tuffo nel passato e un balzo nel presente raccontati dalla viva voce dai produttori protagonisti. A seguire, la spettacolare Cerimonia di consegna ufficiale degli Attestati da Sommelier del Vino, dell’Olio e dello Champagne conseguiti dai neo-sommelier pugliesi. Al termine della serata, l’immancabile momento conviviale con il Walk Around Dinner a cura di Masseria Traetta in abbinamento alla selezione di etichette di Ceretto.