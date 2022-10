Agricoltura, Pentassuglia: «contributi ai produttori d'uva in Puglia»

BARI - «Siamo pronti a sostenere i produttori di uva anche con contributi straordinari e con un’operazione più ampia con la Gdo». Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura della Puglia, Donato Pentassuglia al termine di un incontro con i produttori del comparto pugliese, le associazioni del settore e i comuni di Rutigliano, Noicattaro, Valenzano, Noicattaro, Mola di Bari e Turi. I rincari dei costi di produzione, la guerra in Ucraina, lo stato di calamità sono alcuni dei problemi che stanno avendo impatti traumatici sulle aziende agricole. Primo fra tutti i prezzi dell’uva da tavola spesso al di sotto dei 50 centesimi al chilogrammo, che al consumo arrivano a salire fino a 4 euro. Rinnovo varietale e diversificazione, contributo straordinario con l’utilizzo della Misura 22 del Programma di Sviluppo Rurale e naturalmente una relazione proattiva con la Grande Distribuzione Organizzata, per ridare forza al comparto dell’uva da tavola, in una rinnovata ottica di promozione del prodotto pugliese: sono queste le soluzioni.

L’assessore Pentassuglia si è impegnato a incontrare nei prossimi giorni i rappresentanti della Gdo sulla questione dei costi dell’uva da tavola: "Sentiremo le loro ragioni ma dobbiamo lavorare su un’operazione ben più ampia di aiuto e sostegno, che non si limiti solo al negoziare il posizionamento degli scaffali. Il momento è critico, nessuno lo nasconde, ma dobbiamo essere capaci di cogliere nuove opportunità. Per affrontare le difficoltà del settore dell’uva da tavola è partita l’attività con Bruxelles per l’utilizzo della misura 22 come contributo straordinario e sto lavorando sul fronte del marketing territoriale in maniera trasversale, con l’obiettivo di mettere in campo una valorizzazione reale di tutti i nostri prodotti».