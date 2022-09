Lizzano, crolla solaio durante lavori ristrutturazione in casa: un operaio morto, l'altro in ospedale

A Lizzano, nel Tarantino, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due operai che in quel momento erano al lavoro sono rimasti sotto le macerie, e per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare. I Vigili del fuoco sono stati impegnati nel tentativo di crearsi un varco tra le macerie e rintracciarli: l'altro, collega, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, politraumatizzato. Ad essere interessata dal crollo è stata una palazzina ad un piano. Il corpo dell’operaio deceduto non è stato ancora spostato in quanto si attende l’arrivo del medico legale.

A quanto si apprende, i due lavoratori impegnati nel cantiere, originari di Pulsano, avevano già demolito quasi tutto il solaio. In una delle stanze però il tetto ha ceduto travolgendoli. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spesal per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità, e il sindaco di Lizzano Antonietta D’Oria.