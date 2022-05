Taranto, moto si schianta contro rondò: perde la vita centauro 42enne

Incidente stradale mortale la notte scorsa a Taranto, sulla statale 7 ter in direzione Bari. La vittima, un 42enne di Massafra, era in sella a una moto che per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un rondò. L’uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto la polizia e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare il motociclista.