Taranto, una pistola nella fioriera e in casa una bomba artigianale: preso

TARANTO - Tradito dal nervosismo e dalla pistola che in tutta fretta aveva nascosto in una fioriera, alla vista della polizia. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri un 45enne di Massafra. Gli agenti, intuito che l'uomo nascondesse qualcosa, hanno ispezionato la fioriera e trovato una pistola a salve marca Bbm cal. 9 modificata, con colpo in canna ed il caricatore rifornito con 11 proiettili.

La perquisizione si è poi spostata da Taranto a casa, a Massafra, dopo che nel suo marsupio sono stati trovati 750 euro in banconote da 50. Nel corso della perquisizion gli agenti hanno trovato, all’interno di un armadio, un manufatto esplodente del tipo artigianale composto da un cilindro di 82 grammi circa, privo di etichettatura. Sul posto è giunta anche una squadra del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che ha preso in consegna il materiale esplodente per metterlo in sicurezza.

L'uomo è stato arrestato in flagranza per il presunto reato di porto d’arma da fuoco e relativo munizionamento. L’arma, le munizioni ed il denaro, del quale l’arrestato non ha saputo fornire una convincente spiegazione circa la provenienza, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.