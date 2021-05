Taranto: spaccio di droga, arrestati zii e nipote

Taranto - Tre arresti per spaccio di droga in via Capocelatro. I fratelli Salvatore e Giovanni Nigro e il nipote Antonio, rispettivamente di 43, 34 e 22 anni sono stati condotti in carcere dai Falchi della Squadra mobile di Taranto.

I poliziotti hanno fatto irruzione in uno stabile di via Capocelatro e hanno sorpreso i tre sulla terrazza, all'atto dello scambio di eroina. Inutile il tentativo di lanciare sul terrazzo di un palazzo adiacente un involucro - immediatamente recuperato - contenente più di venti grammi della sostanza stupefacente. Addosso ai tre anche alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio.

L'arresto segue l'operazione che nei giorni scorsi ha consentito l'arresto di un altro spacciatore e il recupero di 500 grammi di eroina.