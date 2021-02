Grottaglie, una campagna di crowdfunding per 2021, mostra d'arte contemporanea che ricongiunge la città al suo «spazio»

Una campagna di crowdfunding per poter dare vita al progetto '2021', una mostra d'arte contemporanea che unisce ceramica e fotografia, ma non solo. È quello che hanno lanciato Dario Miale, fotografo, e Giorgio Di Palma, ceramista, nella loro Grottaglie (Ta), città delle ceramiche e sede del primo spazioporto europeo. I due sono ideatori, infatti, di Sano/sano, contenitore di esposizioni itineranti che uniscono fotografia e ceramica, video e installazioni temporanee.

«In questa idea – dichiarano Dario e Giorgio - non saremo più un duo ma un trio. Abbiamo deciso di coinvolgere arti e un artista esterno, ma per ora non possiamo annunciarlo, perché realizzerà una cosa bellissima che richiede un budget che non abbiamo. Fino ad oggi tutti i nostri progetti sono stati quasi interamente autofinanziati. Questa volta abbiamo deciso di chiedere sponsorizzazioni esterne e il supporto del Comune di Grottaglie perché, data l'ambizione delle idee, non possiamo far leva solo sulle nostre forze. Saranno inoltre organizzati workshop e cercheremo di raccontare attraverso attività sul territorio il rapporto tra la comunità locale e lo spazio».

Nel 2018 Richard Branson, fondatore della Virgin Galactic, ha scelto Grottaglie, la cittadina pugliese dove i due artisti vivono e lavorano, come primo spazioporto europeo. Nel 2021 partendo da Grottaglie sarà possibile viaggiare in suborbita e raggiungere mete astrali. Dario e Giorgio, per l’occasione, hanno creato un video dove indossando caschi e tute spaziali da impavidi esploratori si preparano a raggiungere l’infinito. Prima di decollare però vengono risucchiati dal buco nero del 2020 in piena pandemia. Improvvisamente la conquista del futuro si blocca, come per noi tutti, costretti così improvvisamente a riconsiderare lo spazio, non solo quello sopra e intorno a noi ma anche quello della mura domestiche .

«Ma i sogni – concludono Dario e Giorgio - non devono rimanere in un cassetto. Noi di Sano/sano abbiamo rindossato i vecchi caschi e siamo pronti a decollare, ma non più soli. In una sfida unificata, in cui l’isolamento sembra l’unica via di salvezza, abbiamo bisogno di essere uniti. Non c’è di mezzo il futuro, c’è il presente, quello di Grottaglie, dell’arte e della ceramica della fotografia, una chiamata alle arti globale accompagna da un unico obiettivo: quello di (ri)partire».

La campagna crowdfunding è attiva sulla piattaforma di Produzioni dal Basso. Si può contribuire acquistando T-shirt, Cappelli, poster e borse a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/2021-il-nuovo-progetto-di-sano-sano/?fbclid=IwAR0QcGPtBsWsYxJabnrEcZyetWcFsWCdAsao__97hmVh-Q8H6n6fls_BNIE