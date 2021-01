Taranto, emergenza Covid: da domani chiusura scuole infanzia e asili nido fino al 15 gennaio

TARANTO - Chiusura da domani a venerdì 15 gennaio per gli asili nido comunali e le scuole dell’infanzia di Taranto in base a due distinte ordinanze del sindaco Rinaldo Melucci, con le quali è stata adottata un’ulteriore misura precauzionale di contenimento del contagio in linea con quelle indicate dalla Regione Puglia attraverso l’ordinanza del 5 gennaio.

«Abbiamo avuto un confronto con il Direttore Generale Ciro Imperio, il dirigente della Pubblica Istruzione Paolo Spano e gli operatori - spiega in nota nota il primo cittadino - e insieme abbiamo deciso di ricorrere alla sospensione delle attività. È un provvedimento temporaneo, ma necessario per garantire la salute di chiunque sia coinvolto nei servizi».