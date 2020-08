Taranto, fallito colpo al centro commerciale. Rapinatori in fuga, polizia spara: ferito uomo

La Questura di Taranto ha comunicato poco fa, in una nota stampa, che in mattinata nella periferia del capoluogo jonico alcuni agenti, che erano sulle tracce di un gruppo di malviventi in fuga che aveva poco prima tentato una rapina in un centro commerciale, hanno sparato dei colpi di pistola e hanno ferito, in modo non grave, un uomo estraneo ai fatti, che si trovava a bordo di un veicolo. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'accaduto.