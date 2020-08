Taranto, bike sharing: ecco tutte le tariffe

Taranto - Bike sharing, ecco quanto si pagherà. Già, ma quanto si dovrà pagare per usare la bicicletta condivisa? Per saperlo, basta leggere una delibera della giunta Melucci che, nei giorni scorsi, ha determinato il canone da versare per poter muoversi in città su una bici.

Per la cronaca, bisogna ricordare che l’Amministrazione comunale di Taranto ha ricevuto un finanziamento di 210mila euro dal Dipartimento per gli Affari interni del ministero dell’Interno per realizzare degli Interventi per favorire opere pubbliche per quel che riguarda l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

E lo scorso 2 luglio, con un atto di indirizzo, la giunta comunale ha dato mandato alla direzione Ambiente di procedere ad un’apposita gara per l’individuazione dell’operatore economico;

Il perfezionamento del finanziamento, però, è subordinato all’avvio dei lavori entro e non oltre il prossimo 15 settembre. Per questa ragione, lo scorso 13 luglio il Comune ha deciso di avviare la procedura necessaria all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione dei lavori di installazione fornitura e gestione e manutenzione del servizio di biciclette pubbliche in condivisione Bike sharing. Il tutto, procedendo con il sistema dell’affidamento diretto. Successivamente alla realizzazione dei lavori della durata di poco più di tre mesi, inoltre, sarà avviata la fase di gestione per il 2021 e 2022 che prevede il riconoscimento di un aggio del 15 per cento sugli introiti da abbonamenti e utilizzo delle biciclette in favore del soggetto gestore.

Infine, la giunta Melucci ha approvato le tariffe. Eccole, riportate di seguito: Abbonamenti - mensile 8 euro; trimestrale 18; annuale 48 euro. Per quel che riguarda le tariffe, invece, prima mezz’ora si pagheranno solo 50 centesimi; poi 80 centesimi per 1 ora mentre servirà 1,50 per 2 ore di uso della bici.

Superate le due ore di utilizzo, invece, si pagheranno due euro per ogni ora. È prevista, infine, l’istituzione di un pass giornaliero dal costo di 6 euro, valido per 24 ore dall’acquisto.

Va, inoltre, ricordato che l’Amministrazione comunale ha ottenuto finanziamenti (regionali) per prolungare le piste ciclabili, collegando viale Magna Grecia con il Borgo.