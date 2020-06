Taranto, incidente su nave S.Marco, valvola ferisce marinaio

Incidente ieri mattina sulla nave anfibia San Marco, ormeggiata presso la banchina lavori dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto: durante le operazioni di ricarica delle bombole di aria compressa utilizzate dagli operatori subacquei di bordo, una valvola ha ceduto ferendo un militare. Il militare colpito è stato soccorso dal personale sanitario di bordo e accompagnato al S.S. Annunziata di Taranto, dove gli sono stati riscontrati la frattura dell’omero destro e un trauma al fianco. Il militare è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il comando di nave San Marco ha informato i familiari e il medico di bordo sta seguendo le cure dell’infortunato in ospedale.