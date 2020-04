Taranto, giocavano a calcetto nonostante il divieto: 5 sanzionati

TARANTO - Un fine settimana di controlli serrati in tutta la provincia. L'imponente dispositivo di controllo del territorio, predisposto dal questore di Taranto, Giuseppe Bellassai, finalizzato a verificare il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da covid-19, attivato con l'inizio dell'emergenza epidemiologica, è stato ulteriormente intensificato in occasione di questo fine settimana. Centinaia i poliziotti che, insieme ai militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alle Forze Armate e alle polizie locali impiegate nel dispositivo, hanno presidiato il territorio, sia nelle aree urbane sia in quelle costiere e rurali, effettuando migliaia di controlli ed elevando centinaia di sanzioni amministrative.

Diverse e in alcuni casi, fantasiose le motivazioni addotte dai trasgressori per legittimare gli spostamenti ma, comunque, non contemplate tra quelle che consentono gli spostamenti fuori dalle proprie abitazioni.

Cosa che vale, sicuramente, per i giocatori che nel pomeriggio di sabato, hanno deciso di disputare un incontro di calcetto, con tanto di spettatori, in uno dei tanti campetti ubicati nella zona tra Talsano e Tramontone.

L'attività di capillare pattugliamento del territorio ha consentito agli agenti della Polizia di Stato di intervenire tempestivamente per porre fine all'incontro. Nel momento in cui sul posto si sono presentate le volanti, i soggetti hanno cercato di dileguarsi fuggendo tra le stradine dei palazzi circostanti ma 5 di questi sono stati intercettati, identificati e sanzionati per aver violato le disposizioni normative in materia di salute pubblica.