Castellaneta, ospedale San Pio verso la riapertura

TARANTO - «Sono in corso di riattivazione tutti i servizi e i reparti del presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta, temporaneamente sospesi dall’8 aprile scorso per procedere alla sanificazione della struttura e a un capillare monitoraggio di tutto il personale». Lo afferma il direttore generale dell’Asl di Taranto, Stefano Rossi, che nel pomeriggio di oggi ha avuto un confronto in videoconferenza con i sindaci di sette comuni del versante occidentale della provincia di Taranto, che invocavano chiarezza sulla riapertura della struttura sanitaria dove nelle scorse settimane si sono registrati oltre 30 casi di contagi da Covid-19.

«Già lunedì 20 aprile - precisa Rossi - è stata riaperta la Farmacia Ospedaliera, mentre ieri sono stati riattivati l’Unità Operativa di Patologia Clinica e il Laboratorio Analisi. Domani, 23 aprile, tornerà in servizio il personale di Cardiologia e di Radiologia e per lunedì 27 aprile l’Unità Operativa di Oncologia ha calendarizzato la seduta per la somministrazione dei farmaci antiblastici. Nel corso della settimana prossima saranno riattivate tutte le unità operative».

Questo sarà possibile, conclude Rossi, «grazie al completamento, previsto per la data del 24 aprile, dell’esecuzione di circa 450 tamponi per tutto il personale del Presidio. La Direzione Generale dell’Asl intende comprimere i tempi di riattivazione del Presidio in tutte le sue funzionalità e comunicarne gli sviluppi».