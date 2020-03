Taranto, aveva in casa una S.Barbara con armi e munizioni: arrestato 47enne

TARANTO - Carabinieri del Comando provinciale di Taranto, durante alcuni controlli hanno arrestato un 47enne per detenzione illegale di armi clandestine e di munizionamento, sia ordinario che da guerra. In particolare i militari, a seguito di una perquisizione presso il domicilio del 47enne e la sua attività commerciale, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica “Glock” modello 26, con matricola abrasa, completa di caricatore con 7 proiettili in calibro 9 “Parabellum”, un revolver “Taurus” calibro 38 special, caricato con 5 proiettili, una pistola semiautomatica “Beretta” 35 in calibro 9 corto, completa di caricatore con 5 proiettili, una pistola a salve priva di marca e matricola, modificata per l’uso con proiettili veri e risultata perfettamente funzionante e altri 25 proiettili dei calibri corrispondenti a quelli delle armi rinvenute.

Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate per essere sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se le stesse possano essere state impiegate in fatti di sangue o atti intimidatori.

Al termine dei rilievi fotosegnaletici e delle altre formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.