Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026, il sindaco incontra ministro Spadafora

TARANTO - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha incontrato a Roma il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a cui ha illustrato «i progressi del dossier Taranto 2026-Giochi del Mediterraneo», la cui ventesima edizione sarà ospitata dal capoluogo dauno.

Il primo cittadino ha invitato il ministro Spadafora a partecipare a Taranto, nel mese di febbraio, al varo formale del Comitato organizzatore dell’evento, che oltre agli enti locali pugliesi vedrà coinvolta la struttura del dicastero e il Coni.

«Nel corso del cordiale incontro - è detto in una nota del Comune di Taranto - il ministro ha speso parole di apprezzamento per gli sforzi che Taranto sta compiendo in questa delicata transizione economica ed ecologica e ha rappresentato l'importanza che il Governo assegna a tutte le iniziative di grande respiro, foriere di un rilancio per Taranto ed attrattive per i giovani e gli investitori, e tra queste in testa proprio le iniziative connesse al mondo dello sport internazionale».