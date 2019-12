Taranto: in giro con una pistola pronta a fare fuoco, arrestato 40enne

I carabinieri di Taranto hanno arrestato un 40enne del posto per detenzione e porto illegale di arma clandestina. Gli uomini insospettiti dai suoi movimenti, l'hanno bloccato all'uscita di una palazzina del quartiere Paolo VI, e dopo averlo immobilizzato l'hanno trovato con una pistola Beretta 7,65 con il colpo in canna. Insieme aveva anche una piccola santabarbara con matricola abrasa, munizionamento, caricatore e 35 proiettili. L'uomo è stato accompagnato in carcere.