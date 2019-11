Taranto, violento nubifragio: crolla parte dell’antico «Acquedotto del Triglio»

TARANTO - Nuovo crollo, a distanza di un anno dal precedente, di una parte dell’antico Acquedotto del Triglio, sulla strada provinciale Taranto-Statte, accanto allo stabilimento siderurgico. Il violento nubifragio ha causato la caduta di numerosi detriti e la zona è stata transennata. L'imponente opera di ingegneria idraulica che ha servito Taranto fino alla II Guerra Mondiale ha un grande valore storico perché risale all’anno 123 a.C., al tempo dei romani. Va nuovamente in frantumi una storia millenaria e si rinnovano le polemiche. Il 7 novembre del 2018 vennero giù due arcate. Ieri altro crollo. Il personale della Soprintendenza è immediatamente intervenuto per la messa in sicurezza.