Medicina, domani riprendono le lezioni nella sede di Taranto

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari ha deciso che da domani, 20 novembre, verranno ripristinate le lezioni presso la sede didattica di Taranto del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, già accreditato presso la sede di Bari. Gli studenti che vorranno potranno svolgere a Taranto «esclusivamente le attività didattiche che non necessitano di frequenza di laboratori o tirocini pratici». Nelle scorse settimane il corso era stato avviato e subito sospeso perché la sede didattica di Taranto non era accreditata dal Miur.

«Il Rettore Stefano Bronzini ringrazia il Miur, la Regione Puglia, il Comune, la Provincia, la ASL e il Vescovado di Taranto - è detto in una nota - che hanno lavorato all’avvio di questo progetto e auspica che si possa arrivare, in tempi brevi, alla definizione di un nuovo corso di laurea nella sede decentrata di Taranto».