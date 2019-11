Medicina a Taranto, Turco: «Lezioni possono riprendere»

«Possono ricominciare le attività didattiche del canale formativo su Taranto del Corso di Laurea in Medicina di Bari. Il Miur ha inviato questa mattina al Rettore dell’Università di Bari la lettera con le specifiche indicazioni. Gli studenti già iscritti che intendono continuare a frequentare a Taranto le lezioni, potranno quindi farlo». Lo rende noto il senatore tarantino Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti. Le lezioni a Taranto erano state sospese a otto giorni dall’avvio per problemi di accreditamento.

Turco annuncia che «in settimana verrà convocato a Roma il Tavolo Università Taranto per programmare un Corso di Laurea in Medicina su Taranto, con un indirizzo specialistico in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Un vivo ringraziamento a tutti gli attori che si sono impegnati in queste ultime settimane, affinché una così importante occasione per il territorio non venisse dispersa». «Adesso però - conclude il sottosegretario - occorre scrivere un’ulteriore e significativa pagina per il polo universitario Taranto»