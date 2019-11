Scomparso a Catania e ritrovato a Taranto: la storia era finita a «Chi l'ha visto?»

TARANTO - Era scomparso da Catania lo scorso 17 ottobre, oggi gli agenti della Volante della Questura di Taranto, lo hanno ritrovato mentre vagava in stato confusionario e senza meta nelle vie del centro del capoluogo ionico. È finita con un lieto fine la storia di questo 38enne siciliano, Alessio Salvatore Tipo, sparito 10 giorni fa. Della sua scomparsa si era occupata anche la celebre trasmissione televisiva di Rai 3 “Chi l’ha visto?” che aveva lanciato l’allarme: «Giovedì 17 ottobre, dopo aver avuto una piccola discussione con il padre, è uscito di casa e non è più rientrato. Non ha portato con sé il cellulare e nemmeno i suoi documenti».

La sua fuga è terminata questa mattina nell’area portuale di Taranto. Una volante della Polizia lo ha riconosciuto e bloccato. I familiari sono già stati informati e sono per strada per raggiungere Taranto per riabbracciare il congiunto che nel frattempo è stato tranquillizzato dagli agenti e attende di rientrare a casa.