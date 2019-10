Medicina a Taranto, si continua Melucci soddisfatto per lavoro Miur

«Grande lavoro di squadra, non ci sono motivi ostativi alla prosecuzione del canale formativo che l'ateneo pugliese ha acceso a Taranto per gli studi del primo anno in medicina». Lo afferma in una nota il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, a conclusione del confronto che si è tenuto al Miur a Roma, «alla presenza tra gli altri dei tecnici del dicastero guidato dal Ministro Lorenzo Fioramonti, del Sottosegretario Mario Turco, degli Assessori regionali Sebastiano Leo e Mino Borracino, del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Stefano Bronzini». Melucci esprime apprezzamento per il lavoro del ministero e aggiunge che «la questione era di per sé complessa e ne andavano legittimamente chiariti tutti i termini». «Il canale formativo in medicina a Taranto - aggiunge - resta una realtà e oggi siamo molto soddisfatti, continueremo a lavorare sulla specificità di Taranto e a spenderci senza riserve per la creazione di un polo di eccellenza della sanità e della ricerca ionica».