Taranto, motopesca in avaria, pescatori salvati da Guardia Costiera

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, la Guardia Costiera di Taranto ha soccorso un motopesca che a seguito di un’avaria aveva cominciato ad imbarcare acqua rischiando di affondare. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa da parte di un parente del Comandante, allertato da quest'ultimo.

Due mezzi navali sono intervenuti tempestivamente, intercettando il motopesca: l'equipaggio era in buono stato di salute ed è stato assistito e portato in salvo. Il natante è stato poi sistemato e accompagnato in un cantiere navale per essere sottoposto agli interventi necessari.

Sono in corso gli accertamenti per appurare le cause che hanno comportato l'avaria e che rischiavano di mettere a repentaglio la vita della famiglia di pescatori tarantini.