Taranto, nascondevano nello scantinato pistola e katane

TARANTO - Gli agenti del Commissariato Borgo, nell'ambito di controlli anticrimine, hanno eseguito numerose perquisizioni a Taranto, e con con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a entrare in uno scantinato chiuso da una porta in ferro e hanno trovato, nascoste tra le masserizie accatastate, una pistola automatica avvolta in una busta di plastica, con matricola abrasa, completa di caricatore con due cartucce e numerose armi da taglio tra le quali due sciabole,due "katana" e un grosso pugnale con una lama da 15 centimetri. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili.