Taranto, stop al mercatino delle pulci al rione Salinella

Mercatino delle pulci: stop dal 6 ottobre. Lo ha deciso il sindaco di Taranto. Chiuso tra otto giorni, dunque. L’ordinanza è stata firmata l’altro ieri da parte del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e dalla dirigente del settore Attività produttive dell’Amministrazione comunale.

Tanti aspetti non andavano per il verso giusto, stando a quanto viene evidenziato nel provvedimento adottato a Palazzo di Città. In particolare, nell’elenco delle premesse vengono citati interventi della Polizia locale, della Polizia di Stato, singoli e congiunti, contro attività ritenute illecite (l’ordinanza entra nel dettaglio) sino a sottolineare anche dei problemi di ordine pubblico e di sicurezza finiri al centro di «numerose segnalazioni da parte della stazione dei Carabinieri nelle immediate vicinanze» si legge.

Per queste ragioni, a partire dal prossimo 6 ottobre il cosiddetto mercatino delle pulci non avrà luogo «sino a nuove disposizioni», così come stabilisce l’ordinanza sindacale.