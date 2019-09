Taranto, ha 1,5 chili di hashish in casa mentre è ai domiciliari: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un pregiudicato 51enne del posto, Antonio Pizzolla, già ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato uno strano andirivieni nell'abitazione del pregiudicato e hanno deciso di procedere con una perquisizione. Gli agenti hanno visto un coltello rosso intriso di hashish e ispezionando per bene l'appartamento hanno trovato oltre un chilo e mezzo di hashish, diviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno, e 115 dosi già confezionate. L'uomo è stato condotto in carcere.