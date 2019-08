Mottola, rapinatori gentili: dopo il colpo in posta salutano i clienti in coda

TARANTO - Una rapina in pieno giorno allo storico ufficio postale di Mottola ieri mattina in via Pascoli, nel cuore del paese a due passi dal centro storico, quando era pieno di gente. Erano le 10.20 quando due giovani armati a viso scoperto hanno fato irruzione nei locali dell’ufficio postale intimando ai quattro impiegati in servizio alle casse di consegnare il denaro a disposizione. Il bottino, secondo le prime indiscrezioni, non sembra proprio consistente, si parla di appena 7 mila euro contanti che i due ragazzi, armati di pistola forse giocattolo, si sono fatti consegnare.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero giunti in paese a bordo di una Giulietta Alfa Romeo grigia metallizzata che hanno parcheggiato in via Risorgimento, di fronte alla scalinata che conduce all’ufficio postale in via Pascoli. Al momento della rapina, l’ufficio era pieno di gente a cui hanno intimato di stare tranquilli, mentre hanno minacciato il personale in servizio alle casse, facendosi consegnare l’esiguo bottino in banconote di diverso taglio. Terminata la rapina, i due giovani, sempre a viso scoperto, incuranti della presenza di numerosi clienti in fila agli sportelli, sono usciti dalla porta d’ingresso all’ufficio, hanno salutato le persone all’ingresso in attesa di prelevare al bancomat, e si sono dileguati dalle scale dove era ad attenderli un complice nell’auto, che probabilmente risulta essere rubata. Subito dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri e il comandante del nucleo investigativo in servizio alla capitaneria di Massafra, per i rilievi del caso. Sulle tracce dei malviventi starebbero indagando i Carabinieri al comando del tenente Daniele Managieri, che, subito dopo la rapina, ha interrogato alcuni testimoni, il direttore dell’ufficio e i dipendenti in servizio alle casse, raccogliendo eventuali riprese delle telecamere di sicurezza interne all’ufficio ed esterne presenti nell’area. Dettagli importanti che potrebbero far risalire agli autori del colpo.

Subito dopo la rapina, insieme ai Carabinieri sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118 del presidio territoriale di Mottola per assistere i clienti presenti al momento della rapina e soprattutto il personale in servizio alle casse, alcuni dei quali hanno avvertito malori. Un attimo dopo il colpo intorno all’ufficio postale si sono radunati molti curiosi, alcuni dei quali hanno fornito importanti dettagli sugli autori della rapina riferendo il numero della targa della Giulietta Alfa Romeo agli inquirenti, avvistata nei giorni scorsi nei pressi di via Pascoli.

Il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, auspica che le forze dell’ordine facciano presto piena luce sulla rapina.