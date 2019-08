ArcelorMittal, in dl salta l'immunità totale: ora tutele a scadenza. Di Maio: «No immunità a chi ricatta»

TARANTO - Nella norma portata in cdm dal ministro Di Maio e inserita nel dl imprese, a quanto si apprende, si toglie l’immunità totale ad Arcelor Mittal e viene introdotto un piano di tutele legali «a scadenza» per l’azienda, strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, si spiega, solo se l’azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del piano ambientale potrà usufruire delle tutele. Non è prevista alcuna immunità sulle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, si sottolinea ancora.

Nella norma sull'immunità per l’ex Ilva, si apprende ancora, rimane inalterata la responsabilità penale, civile e amministrativa conseguente alla violazione di norme poste a tutela della salute e delle questioni inerenti la sicurezza dei lavoratori: non sarà dunque prevista alcuna forma di tutela straordinaria per l’azienda, che risponderà di ogni incidente dovesse verificarsi secondo le norme e i principi di diritto penale ordinariamente applicabili nel nostro Paese.

LE PAROLE DI DI MAIO - «Abbiamo individuato una norma di equilibrio che rivede la precedente forma di immunità generalizzata in un sistema di tutele a scadenza vincolate al rispetto del piano ambientale, in questo modo Mittal potrà operare ma sarà obbligata a rispettare le prescrizioni. Se qualcuno pensava di riprendersi l’immunità rimarrà deluso, ma io non do l’immunità a chi ricatta i lavoratori e l’Italia. Lasciatemi dire inoltre che Mittal sta assumendo un atteggiamento ambiguo nonostante l’impegno del governo». Lo ha detto, a quanto si apprende, Luigi Di Maio in Cdm.

Mittal non ha pagato pochi giorni fa 40 milioni di euro di canone. Non solo: non si sono presentati al sopralluogo del forno. Noi non possiamo accettare ricatti. La nostra norma è di equilibrio: salva lavoratori e ambiente e ora ci aspettiamo collaborazione», ha sottolineato il titolare del Mise e del Lavoro nel corso della riunione.