Pulsano, tenta furto in casa di anziani mentre stanno pranzando: arrestato 21enne

I carabinieri di Pulsano (Ta) hanno arrestato in flagrante un 21enne del luogo, incensurato, per furto nell'abitazione di una coppia di anziani. I due vecchietti stavano pranzando, e il loro cagnolino ha cominciato ad abbaiare in modo ingiustificato. Quindi i due si sono alzati da tavola e hanno pizzicato il giovane che stava rovistando nell'appartamento, e ha tentato di nascondersi dietro una porta. Scoperto, il ragazzo ha scacciato l'anziano con uno spintone e si è dileguato, ma è stato prontamente fermato da una pattuglia dei carabinieri che l'ha visto correre e si è insospettita. Il ragazzo si trova in carcere.