Taranto, incendio in spogliatoio Mittal: nessun ferito

Nel primo pomeriggio di oggi un incendio ha interessato alcuni armadietti posti al secondo piano dello spogliatoio n.1 presso la portineria A dello stabilimento ArcelorMittal Italia di Taranto. Lo rende noto l’azienda precisando che nessun dipendente è risultato essere presente all’interno dello spogliatoio al momento dell’accaduto.

«Sono immediatamente scattate le misure di emergenza - precisa l’azienda - che hanno permesso la messa in sicurezza dell’intera palazzina che conta in tutto 6 piani. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Stabilimento che hanno provveduto a effettuare rapidamente le operazioni di spegnimento delle fiamme». Sul posto, precisa ancora l’azienda, si sono recati anche la Vigilanza di Stabilimento e, in via del tutto precauzionale, il Pronto Soccorso di Stabilimento.

La situazione è tornata presto alla normalità così da permettere al personale il regolare accesso allo spogliatoio. L’azienda sta verificando cause e dinamica che hanno scaturito l’evento.