Lama, arriva la Polizia: abbandonata pistola carica per strada

Agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile hanno recuperato in via dei Girasoli nella zona di Lama, una pistola abbandonata sul marciapiede. L'arma, completa di caricatore con 8 proiettili di cui cinque incamiciati, priva di matricola e perfettamente funzionante, è stata trovata a pochi metri dall’entrata di un circolo sportivo ed è stata immediatamente sequestrata dagli agenti.

Con ogni probabilità è stata abbandonata da chi, scoraggiato dalla presenza dei poliziotti che in zona stavano effettuando un'attività di controllo, aveva deciso di liberarsene. La pistola è stata quindi consegnata al personale della Polizia Scientifica per gli ulteriori accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti delittuosi.