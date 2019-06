Ex Ilva, Jehl: «Immunità necessaria per piano ambientale»

TARANTO - L’annuncio da parte di ArcelorMittal della Cassa integrazione ordinaria per 1395 dello stabilimento ex Ilva di Taranto per la crisi del mercato dell’acciaio è «un elemento di preoccupazione che ci dice che la congiuntura economica purtroppo non va secondo le aspettative di tutti».

Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenendo all’assemblea congiunta di Confindustria Taranto e di Federmeccanica nazionale che si sta svolgendo nel distaccamento dei vigili del fuoco dello stabilimento siderurgico di Taranto.

«A maggior ragione - ha proseguito Boccia - dobbiamo reagire con una politica economica che renda ancora più competitive le nostre imprese e permetta alle nostre imprese di esportare nel mondo e attrarre ricchezza nel Paese. Non bisogna tassare i fondamentali economici della produzione del Paese».

«Tutti noi qui stiamo lavorando per fare di Taranto il migliore e più sostenibile stabilimento d’Europa per standard di eccellenza ambientale, sicurezza sul lavoro, tecnologie d’avanguardia, qualità del prodotto, rispetto degli individui e della comunità stessa. Ma questo programma di investimenti e di impegno richiede tempo. Tempo che ci è stato concesso in base al quadro giuridico su cui si basa il nostro contratto». Così l’ad di ArcelorMittal Italia Matthieu Jehl parlando all’assemblea di Confindustria e Federmeccanica a Taranto e riferendosi alla norma del Decreto crescita, che secondo l’attuale formulazione, rivede l’immunità penale concessa ai gestori dell’Acciaieria.

SALVINI: «BISOGNA AGEVOLARE GLI INVESTITORI» - «La tutela dell’ambiente è fondamentale, se penso all’Ilva è fondamentale tutelare la salute di bimbi, mamme e lavoratori però, se c'è un imprenditore che mette sul piatto centinaia di milioni di euro per riportare a norma uno stabilimento non puoi complicargli la vita, dovresti agevolarlo e devi dirgli grazie": lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro a Milano «Ho incontrato Arcelor Mittal e stiamo lavorando», ha aggiunto

BOCCIA: GOVERNO CHIARISCA SE VUOLE PARALISI INDUSTRIA - «Questo governo deve chiarire se vuole portare alla paralisi dell’industria italiana, se questo è nei suoi fini o se pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per questo Paese». Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenendo all’assemblea congiunta di Confindustria Taranto e di Federmeccanica nazionale che si sta svolgendo nel distaccamento dei vigili del fuoco dello stabilimento siderurgico. Presente anche l’Ad di ArcelorMittal Italia,Matthieu Jehl.

Boccia ne ha parlato con i giornalisti prima dell’assemblea congiunta dell’associazione degli industriali e di Federmeccanica che si tiene all’interno dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, riferendosi al Decreto crescita, che ha al suo interno una norma che rivede l'immunità penale per i gestori del Siderurgico.

«Negli altri Paesi - ha aggiunto - quando arriva un investitore si mettono i tappeti rossi, qui invece si creano incertezze. Speriamo che prevalga il buon senso perchè altrimenti il rapporto anche da parte nostra con questo governo diventa difficile».

