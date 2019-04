Ex Ilva, sindaco Taranto: «Esterrefatto da clima di semplificazione, come se problemi fossero risolti»

«Ho seguito le dichiarazioni dell’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl, e sebbene sia condivisibile la richiesta di aiuto alla comunità a compiere insieme certi sforzi, come anche la riflessione che ancora molto c'è da fare per assicurare un futuro migliore a Taranto, mi lascia esterrefatto questo clima di semplificazione generale, questo far finta che in fondo è tutto a posto, come se dai report ricevuti in questi giorni non si evincano ancora criticità sanitarie per i tarantini». Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando le dichiarazioni rilasciate ieri da Jehl al termine della messa di precetto pasquale nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto.



«E che impressione, poi, vedere accanto al gestore degli impianti - attacca Melucci - lobbisti che, fino a ieri, usavano e abusavano delle ferite di Taranto, gridando contro il progetto di sostenibilità e ripartenza della produzione, accreditandosi presso le associazioni ambientaliste. Ognuno fa i conti con la propria coscienza, se ne possiede una, o molto più probabilmente, nel caso particolare, con le prossime scadenze elettorali». Secondo il primo cittadino, «ArcelorMittal Italia ha fatto fin qui per Taranto troppo poco e lo ha fatto molto male, comunicandolo anche peggio; ci voleva davvero un grande sforzo per assomigliare in questo alla gestione Riva. E no, sei mesi dall’insediamento formale non sono affatto pochi, per una città che ha pagato già un prezzo così alto e non ha voglia di fare altri sacrifici. Mi aspettavo davvero di più».