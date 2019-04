Martina, nascono 2 cavalli murgesi gemelli: Pamela e Pantaleo

Evento rarissimo nelle campagne di Martina, dove una fattrice ha dato alla luce due murgesi gemelli. Pamela e Pantaleo, questi i nomi dei puledrini, sono nati nei giorni scorsi e godono di ottima salute.

La notizia conferma il momento straordinario di questa meravigliosa razza autoctona. La polizia di Stato di recente ha comperato una quindicina di soggetti di proprietà dei soci dell’associazione martinese Anamf, una vera e propria istituzione in questo campo. Gli operatori per andare incontro ad esigenze dello speciale acquirente hanno sfornato esemplari già addestrati oversize, con un’altezza al garrese non inferiore ad un metro e 64 centimetri. Mentre il Reggimento corazzieri del Quirinale, dopo aver utilizzato per anni quadrupedi provenienti prevalentemente dall’Irlanda, ha scelto per il servizio speciale che effettua presso la Presidenza della Repubblica Isacco, Fosforo e Futuro, cresciuti e addestrati a Masseria Galeone, il centro gestito dai carabinieri forestali