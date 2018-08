Estorce denaro agli anziani genitori per acquistare la droga, arrestato 61enne

Un 61enne di Montemesola (Ta), sorvegliato speciale con obbligo di non allontanarsi dal comune, è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia dopo aver chiesto ripetutamente ai genitori ultraottantenni di elargirgli somme di denaro che gli servivano per acquistare stupefacenti. I carabinieri sono stati allertati dal padre dell'uomo, di 88 anni, che ha denunciato l'ennesima aggressione da parte del figlio, che vive in casa insieme a lui e alla moglie. I militari sono giunti nell'abitazione, nel centro città, e hanno scoperto che il 61enne aveva poco prima estorto 50 euro agli anziani genitori per acquistare della droga. L'uomo, che già in passato era stato arrestato dai carabinieri per lo stesso motivo, è stato arrestato e portato nel carcere di Taranto.