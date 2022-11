LECCE - Che la serata potesse diventare magica lo si era intuito già nel pre-partita di Lecce-Atalanta, quando il presidente Saverio Sticchi Damiani ha mostrato a bordo campo, accompagnato dai soci che compongono la società di Via Costadura, una maglia giallorossa con il numero 7 bene in vista. Tanti, infatti, sono gli anni trascorsi da quando la cordata guidata proprio da Sticchi Damiani rilevò il Lecce, allora in Serie C. Nel mezzo sono arrivate una promozione in B, due promozioni in A e martedì sera una splendida vittoria sull’Atalanta per suggellare la ricorrenza.

Il presidente giallorosso ha voluto usare i propri canali social per celebrare il traguardo raggiunto dalla società e i primi tre punti casalinghi conquistati dal Lecce in questo campionato: «Sette anni incredibili, dai campi infuocati della C a questa vittoria. Una storia incredibile in cui ho imparato ogni giorno dai miei soci, dai miei calciatori e allenatori, da tutti i miei collaboratori (dai direttori sportivi ai magazzinieri), spesso anche dagli avversari. Sette anni in cui la gente mi ha regalato dimostrazioni di affetto inimmaginabili, sette anni in cui ho intercettato la vita e la passione di migliaia di tifosi, di ognuno di loro cerco di ricordare il loro nome, le loro storie, i loro consigli. Sette anni in cui abbiamo portato con orgoglio la maglia del Salento in tutta Italia, per passione autentica, la stessa di chi percorre migliaia di chilometri per pura fede. Oggi il compleanno perfetto, nella nostra casa, in simbiosi con la nostra gente. Avanti così!».

Contro l’Atalanta, il Lecce è riuscito a regalarsi la prima vittoria davanti ai suoi tifosi al «Via del Mare». Un successo che la squadra cercava da tempo e che è riuscita a trovare proprio nell’ultima partita casalinga dell’anno solare, prima della sosta per i mondiali in Qatar. Oltre al risultato e ai tre punti preziosi in chiave classifica, a far sorridere è l’eccellente prestazione messa in mostra contro una delle prime della classe. Il Lecce è riuscito a sfoggiare sul campo i diktat di Marco Baroni, ovvero aggressività costante in fase di non possesso e ricerca della verticalizzazione e del gioco sulle fasce per quanto riguarda la manovra d’attacco. I giallorossi sono stati sempre all’interno della partita, concedendo pochissimo agli avversari e interpretando la gara con attenzione e agonismo. Il tecnico toscano ha saputo valorizzare al meglio gli uomini a sua disposizione, preparando il match in maniera ineccepibile dal punto di vista tattico e gestendo sapientemente le rotazioni. È venuto fuori con veemenza lo spirito combattivo di un Lecce che vuole lottare con le unghie e con i denti per mantenere la categoria. Uno spirito che è ben incarnato da Federico Baschirotto, autore del gol del momentaneo 1-0 sull’Atalanta. Una rete speciale, la sua prima in serie A. Gol che rappresenta il sigillo di una lunga rincorsa verso la gloria, partita dai dilettanti, in una carriera caratterizzata da una crescita costante. Baschirotto ormai non è più una sorpresa e può considerarsi a pieno titolo uno dei migliori difensori centrali della prima parte del campionato di serie A. La sua emozione per la prima rete in giallorosso e il suo attaccamento alla maglia del Lecce sono sintetizzati nella corsa a perdifiato sotto la curva Nord, per celebrare la rete con i tifosi ormai pazzi di lui. Dopo la partita, ha voluto raccontare il suo stato d’animo attraverso il suo profilo Instagram, con un post molto sentito: «Quanta strada fatta, quanto sangue versato, quanti ostacoli superati, e ora non mi sembra vero. Oltre ad essere arrivato in Serie A ho pure segnato: un altro sogno raggiunto. Sembrava ieri, nel lontano 2012, quando sono partito dalla Promozione e contro ogni pronostico sono riuscito ad arrivare dove nessuno poteva immaginare. Ma non mi accontento. Sono arrivato qui tramite il duro lavoro e continuerò a farlo. Non dimenticate: credete sempre nei vostri sogni, perché si possono realizzare».

NOTIZIARIO Archiviata la vittoria sull’Atalanta, il Lecce ha iniziato a preparare la trasferta di domani contro la Sampdoria con un allenamento (ieri) al Via del Mare. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati contro l’Atalanta, regolare per il resto del gruppo. Cure fisioterapiche per Dermaku. Stamane la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Genova.