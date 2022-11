Calcio, Francesco Totti e il suo filo diretto con il "made in Puglia"

Totti e la Puglia, un filo diretto che dallo sport arriva alla moda. La leggenda del calcio italiano continua a dilettarsi nella disciplina che lo ha visto protagonista come uno dei calciatori più forti al mondo. L'ex capitano della Roma ha concluso la sua entusiasmante carriera da qualche anno, ma continua ad essere legato al “pallone che rotola” con una realtà di calcio giovanile e con una squadra di “calcio a otto” che portano il suo nome e che lo vedono impegnato in prima persona. La Puglia è stata chiamata a vestire piccoli e grandi, coinvolti in questo movimento calcistico “made in Totti”. Il capitano ha da sempre avuto una predilezione verso il “tacco d'Italia”, viste le sue vacanze in giro per la regione, ma adesso “Re Francesco” è andato oltre, legandosi in maniera ancora più stretta al “made in Puglia”. La scelta è ricaduta sul marchio Umbro, nato in Inghilterra ma adesso prodotto e commercializzato nella Bat dall'azienda NewAge. Un binomio, quello tra Totti e la Puglia che è destinato a diventare sempre più stretto, oltre che rivelarsi vincente. Non fosse altro per i positivi risultati che le realtà calcistiche del “capitano” continuano ad inanellare.