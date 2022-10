Bufera su Casillas dopo tweet virale: «Sono gay». Poi lo cancella

Iker Casillas annuncia di essere gay con un tweet, ma poi elimina il messaggio: bufera sull'ex portiere spagnolo che con un lungo post spiega: "Mi scuso con tutti i miei follower e ancora di più con la comunità LGBT. Mi hanno hackerato il profilo", si giustifica l'ex giocatore del Real Madrid mettendo fine alle polemiche nate dal post con cui sembrava fare coming out sui social. Tra gli utenti era subito sorto il dubbio che non si trattasse di una confessione sincera: secondo alcuni il messaggio di Casillas sarebbe stata una risposta alle speculazioni dei tabloid spagnoli che gli attribuiscono con frequenza diverse fidanzate. L'ultima, in ordine di tempo, l'attrice Alejandra Onieva

La notizia ha fatto il giro del mondo: qualche ora fa, infatti, l'ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid aveva stupito i suoi follower scrivendo: “Spero che mi rispetterete: sono gay”. Al tweet, il calciatore aggiungeva l’hashtag #felizdomingo: "Buona domenica". Il post, prima di essere cancellato, era andato subito in tendenza anche grazie alla risposta di Carles Puyol, ex difensore del Barcellona: “È il momento di raccontare la nostra storia, Iker”. Da subito si era pensato che non si trattasse di un vero coming out. Il tweet non era piaciuto alla comunità LGBTQIA+, che aveva criticato fortemente il messaggio. "Profilo hackerato. Per fortuna è tutto a posto. Mi scuso con tutto i miei follower. E certamente, ancora più scuse alla comunità LGTB", ha scritto poi Casillas.