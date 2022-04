Taranto, la società chiama i tifosi per la sfida-playoff con Piacenza

TARANTO - Dopo oltre un mese dall’ultimo impegno casalingo, la Gioiella Prisma Taranto Volley è pronta a riabbracciare i suoi tifosi. Inizierà domani, mercoledì 20 aprile 2022, la prevendita per la sfida contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, valida per la seconda giornata dei Play Off 5° Posto, che garantiranno l’accesso alla Challenge Cup. Il match si terrà domenica 24 aprile, alle 16.30, al PalaMazzola. La società ionica, dopo aver conquistato la permanenza in SuperLega, vuole percepire il calore del pubblico tarantino, da sempre settimo uomo in campo. Le due sfide contro Piacenza e Milano saranno, anche, le occasioni per festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale prefissato dal sodalizio tarantino alla vigilia della stagione.

Dopo le note restrizioni legate all’evoluzione dello stato pandemico Covid-19, l’impianto del PalaMazzola tornerà finalmente agibile al 100%. Il presidente Tonio Bongiovanni, per incentivare la presenza degli spettatori sugli spalti dell’impianto, ha deciso di ridurre i prezzi dei singoli tagliandi. Il costo del biglietto intero – posto unico – sarà di 16 euro; il ridotto per la fascia d’età 12-18 anni e per gli over 65 avrà il costo di 12 euro mentre tutti i tifosi inclusi nella fascia 3-11 anni potranno acquistare il tagliando al costo di 3 euro. Tutti gli importi sono da ritenersi inclusi dei diritti di prevendita.