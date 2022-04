Statte, che peccato: «La Coppa Italia sfuma ai tempi supplementari»

BISCEGLIE - All'Italcave Real Statte non è riuscita l'impresa di conquistare la prima Coppa Italia nazionale della sua storia nel calcio a cinque femminile lunga 28 anni. Cocente la sconfitta in finale della Final Eight di Bisceglie dopo i tempi supplementari. La squadra marchigiana, capolista della serie A, supera a 8 secondi dalla fine le tarantine per 3-2, dopo aver avuto l'occasione per vincere la partita nell'ultimo minuti di gara.

Una partita da brividi

Città di Falconara bissa il successo di un anno fa a Rimini dopo un match al cardiopalma. La squadra di coach Neri impatta bene la sfida, col gol di Janice all'8' che indovina l'angolo. Le marchigiane hanno la chance di andare negli spogliatoi sul più tre ma super Margarito disinnesca un calcio di rigore di Dal'Maz. E Belam ci mette anche il resto, depositando in rete il pallone che di fatto riporta le tarantine in corsa. Dal potenziale 3-0 al 2-2 che disegna Amanda con un pallonetto. Sono passati sei minuti dall'inizio della ripresa, comincia un'altra partita. Fatta di individualismi più che gioco collettivo. L'effetto è caotico. La giocata preziosa. Minuto 14, Marta lanciata a rete riesce a controllare e calciare di potenza e precisione. Ciò che segue ha del paranormale. Come la parata di Margarito, di puro istinto. Ma è sul tap-in successivo che il portierone rossoblu riesce a fare persino meglio. Un doppio miracolo, illegale, che vale i supplementari.

Con i rigori dietro l'angolo, il match prende un'altra piega. Ultimi 15'' del secondo extra-time: Renatinha parte in contropiede, è un due contro uno, però la stella rossoblu anziché passarla decide di calciare. Dibiase, l'altro numero 1, intercetta e dà a sua volta il via al contropiede. Che Rafaela Pato Dal'Maz trasforma, con deviazione, a 8" dalla sirena. Fine della corsa per lo Statte, trionfo-bis tricolore di Falconara nella 21^ edizione della Coppa.

Il mister: ora la testa al campionato

Alla fine della Final Eight di Coppa Italia è questo il commento del tecnico-pioniere dello Statte Tony Marzella: «Perdere così fa male, ma le mie ragazze sono state eroiche. Abbiamo molto di più di quello che avevamo in corpo, non posso dire nulla. Avevamo di fronte una corazzata. Nonostante non abbiamo iniziato bene, siamo rimasti in partita e abbiamo rimontato, non era per nulla facile. Ce la siamo giocati alla pari e siamo anche andati vicino ad alzarla. Però il Falconara ci ha puniti all'ultimo e a loro vanno i nostri complimenti per il successo conseguito. Ringrazio le ragazze per questi fantastici 4 giorni e il pubblico che ci ha sostenuti in maniera magnifica apprezzando la nostra prova. Ora testa al campionato e daremo il massimo da qui sino al termine di playoff scudetto».