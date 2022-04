Meravigliosa Statte, in finale di Coppa Italia dopo i calci di rigore

ITALCAVE REAL STATTE-TIKITAKA FRANCAVILLA 13-12 d.t.r. (2-0 p.t., 3-3 s.t.)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Valeria, Belam, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Pascual, Marangione, Violi, Pedroso, Linzalone. All. Marzella

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Tampa, Bettioli, Verzulli, Bertè, Gerardi, Cialfi, Papponetti, Sgravo, De Siena, Merlenghi. All. Marinelli

MARCATRICI: 8'10'' p.t. Renatinha (S), 8'48'' Violi (S), 9'25'' s.t. Vanin (F), 18'08'' Renatinha (S), 19'39'' Tampa (F), 19'58'' Bettioli (F)

SEQUENZA RIGORI: Vanin (F) gol, Renatinha (S) gol, Tampa (F) gol, Belam (S) gol, Verzulli (F) gol, Pascual (S) gol, Bertè (F) gol, Valeria (S) parato, Bettioli (F) parato, Mansueto (S) gol, Gerardi (F) gol, Pedroso (S) gol, Papponetti (F) parato, Amanda (S) parato, Sgravo (F) gol, Marangione (S) gol, De Siena (F) gol, Russo (S) gol, Cialfi (F) gol, Violi (S) gol, Duda (F) gol, Margarito (S) gol, Merlenghi (F) parato, Linzalone (S) gol

ARBITRI: Luigi Alessi (Taurianova), Fabio Pozzobon (Treviso), Michele Ronca (Rovigo) CRONO: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)

BISCEGLIE - I rigori che regalano all'Italcave Real Statte la finale di Coppa Italia di futsal femminile. Battuta in una gara incredibilmente pazza il Francavilla. Ioniche sopra per due volte di 2 reti, raggiunte all'ultimo secondo dal Francavilla. Poi il rigore di Roberta Linzalone, a oltranza, decide la sfida al rigore numero 12. Il match: Italcave in vantaggio con Renata, brava dopo un'azione personale a siglare il primo gol. Poi una bordata dall'altezza del tiro libero di Violi permette alle ioniche di andare sul 2-0. Nella ripresa Statte più volte vicine al gol sino alla punizione di Vanin dal limite che si insacca sotto la traversa. Il Francavilla inserisce il portiere di movimento, lo Statte si difende al meglio sino al lancio di Margarito per Renata ed è 3-1 a poco più di un minuto dal termine. Gara finita? Anche no. A 24'' dalla fine Tampa sfrutta al meglio lo spazio lasciato sul secondo palo. A un secondo dalla fine Bettioli, sempre sul secondo palo, fissa il 3-3. Ai rigori Margarito para per due volte, e a oltranza Linzalone mette sotto il sette e manda in visibilio il pubblico stattese giunto per l'occasione al PalaDolmen di Bisceglie.

L'Italcave giocherà la finale oggi, domenica, in diretta su Sky alle ore 20.15 col Falconara che, all'ultimo secondo, ha vinto per 5-4 contro la Lazio. Questo il pensiero di Tony Marzella alla fine delle gare di semifinale. «E' una competizione bellissima, tesa fino all'ultimo secondo di gioco, degno del futsal femminile. Per la nostra gara è una conquista meritata della finale, abbiamo lottato bene su ogni palla. Per 38 minuti siamo stati concreti e attenti. Sul 3-1, probabilmente, credevamo, visto il poco tempo che mancava, di avere in pugno la gara. Ma in queste gare l'errore costa caro e ci ha portato ai rigori. Lì è una lotteria, ma anche quell'altalena di emozioni è stata incredibile e lo spirito di gruppo è stato fondamentale per poter riuscire a superare questo ostacolo. Il Francavilla ha dimostrato di avere un roster importante e di ottima qualità. Domenica ci aspetta un'altra formazione altrettanto forte come il Falconara, capolista e detentrice del titolo. Servirà alzare ancor di più l'asticella rispetto ai precedenti due match. Con un grado di attenzione da tenere fino al suono della sirena, perché in questa coppa Italia tutto può succedere. Se confermeremo quell'attenzione, concretezza, spirito di squadra avuto per gran parte dei due match, allora potremo giocarci le nostre chances di vittoria finale».