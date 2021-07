Il Lecce torna in Islanda e si aggiudica Helgason

Lecce - Il Lecce pesca ancora in Islanda. Dopo l’ingaggio del difensore Bjarnason, il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino si è assicurato, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni del calciatore Thorir Johann Helgason proveniente dall’Hafnarfjordur della massima serie del campionato islandese.

Il centrocampista, classe 2000, ha sottoscritto un accordo quadriennale con opzione per il quinto anno. Helgason arriverà a Lecce nella tarda serata di oggi, per poi sottoporsi domani alle rituali visite mediche. Questa mattina gli uomini di mister Marco Baroni hanno svolto in sede l’ultimo allenamento del pre-ritiro: nel pomeriggio raggiungeranno Folgaria, sede prescelta per il ritiro precampionato.