Canoa: va in nazionale la barese Alessandra Centrone (Cc Barion)

BARI - La 15enne canoista barese Alessandra Centrone è stata convocata in azzurro dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per partecipare all’International Canoe Sprint di canoa velocità, in programma ad Auronzo di Cadore dall’1 al 4 luglio. La Centrone è fra le otto partecipanti al Kayak femminile Ragazze, che annovera fra l’altro la barese fra le campionesse d’Italia, dopo il titolo conquistato nel K1 ai Campionati Italiani di canoa fondo di inizio aprile. L’atleta del Barion è l'unica atleta proveniente da un sodalizio meridionale, fra i 23 convocati. Soddisfatto Carlo Quaranta, direttore sportivo del CC Barion: «Lavoro, dedizione e sacrificio - ha commentato - hanno portato Alessandra a raggiungere il suo primo traguardo in maglia azzurra. Una convocazione da condividere con compagni ed allenatori, con l’auspicio che possano seguirne tante altre, con questo impegno e questa abnegazione».