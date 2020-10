Vela, Taranto ospita i migliori atleti della classe O'Pen Skiff

TARANTO - Taranto sarà per due giorni, il 31 ottobre e l’1 novembre prossimi, capitale nazionale della vela categoria O'Pen Skiff. Venti atleti per un totale di massimo di dieci prove al giorno è il format individuato per la 'Coppa dei Campionì che si disputerà in Mar Grande. Saranno protagonisti i primi 8 classificati della Ranking List nazionale e i primi del circuito zonale della Sardegna per i raggruppamenti Under 13 e Under 17. A questi si aggiungono due atleti convocati direttamente dalla classe.

Posto d’onore per i timonieri tarantini del Circolo Velico Onda Buena, gli under 17 Alessandro Guernieri e Federico Quaranta (attuale detentore del titolo di Campione Europeo), e gli under 13 Giorgio Salvemini e Marina Pulito, che per il secondo anno consecutivo si ritroveranno a gareggiare nella formula delle 10 prove consecutive.

Il campo di regata ospiterà i migliori atleti italiani di categoria provenienti da Sardegna, Campania, Toscana, Lazio, Sicilia, Trentino ed Emilia Romagna. Sono previste regate di flotta su un percorso ridotto che preveda una durata massima di 15/20 minuti per ciascuna prova. Una occasione per la città anche per fare le prove generali rispetto ai Giochi del Mediterraneo del 2026.

«Si tratta di gare belle, spettacolari, ma anche - spiega Guido Sirolli, presidente classe O'pen Skiff Italia - molto impegnative dal punto di vista delle competenze acquisite perché per la ridotta distanza tra una boa e l’altra i timonieri dovranno dimostrare grandi capacità tecniche nel tentativo continuo di doversi liberare dal pressing degli altri atleti in gara».