Giro d'Italia, 6° tappa a Matera: magnifica volata di Démare. Almeida resta in rosa

MATERA - Il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la 6/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

«E' stato magnifico: sono super contento». E’ la felicità di Arnaud Demare, vincitore allo sprint a Matera della sua seconda tappa al Giro 2020. Il francese si era imposto già due giorni fa nella quarta frazione, la Catania-Villafranca Tirrena.

«Quando ho cominciato la volata - ha detto ai microfoni della Rai - ero convinto di poter arrivare fino alla fine. E ho potuto anche sollevare le braccia. Una magnifica volata - ha ribadito - e ringrazio la mia squadra per come mi ha supportato»

Arnaud Demare ha vinto in 4h54'38, precedendo l’australiano Michael Matthews, secondo con lo stesso tempo, e Fabio Felline, terzo. Quarto il colombiano Sebastian Molano e quinto Davide Cimolai. Nella top ten anche Andrea Vendrame, sesto; il danese Mikkel Honoré, settimo; lo slovacco Peter Sagan, ottavo; Enrico Battaglin, nono; l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, decimo

L'AUSPICIO DEL SINDACO - «Il Giro d’Italia è una straordinaria occasione di ripartenza»: lo ha detto il neo sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), eletto lunedì scorso. Nel pomeriggio nella Città dei Sassi (Capitale europea della Cultura 2019), la sesta tappa, partita da Castrovillari, arriverà in via Dante, in un’area semi-centrale. Invece domani negli antichi rioni di tufo, con il Parco rupestre patrimonio dell’Unesco dal 1993, è prevista la partenza della settima frazione, con traguardo a Brindisi. «Attraverso lo sport - ha aggiunto il sindaco - possiamo ricreare visibilità nazionale e internazionale, anche con eventi destagionalizzati. Lo sport, però - ha continuato Bennardi - è anche un grande strumento di socializzazione, ovviamente con le dovute precauzioni perché siamo in una fase molto delicata». L'ultima volta che una tappa del Giro si era conclusa a Matera (in totale sei) era stato nel 2013.

Ordine d’arrivo della 6/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri.

1. Arnaud Demare (Fra) in 04h54'38"

2. Michael Matthews (Aus) s.t.

3. Fabio Felline (Ita) s.t.

4. Sebastian Molano (Col) s.t.

5. Davide Cimolai (Ita) s.t.

6. Andrea Vendrame (Ita) s.t.

7. Mikkel Honoré (Dan) s.t.

8. Peter Sagan (Svk) s.t.

9. Enrico Battaglin (Ita) s.t.

10. Jhonatan Narvaez (Ecu) s.t.

11. Davide Ballerini (Ita) s.t.

14. Jakob Fuglsang (Dan) s.t.

17. Rafal Majka (Pol) s.t.

25. Joao Almeida (Por) s.t.

26. Vincenzo Nibali (Ita) s.t.

Classifica generale del 103/o Giro d’Italia di ciclismo dopo la 6/a tappa, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri.

1. Joao Almeida (Por) in 22h01'01"

2. Pello Bilbao (Spa) a 00'43"

3. Wilco Kelderman (Ola) a 00'48"

4. Harm Vanhoucke (Bel) a 00'59"

5. Vincenzo Nibali (Ita) a 01'01"

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 01'05"

7. Jakob Fuglsang (Dan) a 01'19"

8. Steven Kruijswijk (Ola) a 01'21

9. Patrick Konrad (Aut) a 01'26"

10. Rafal Majka (Pol) a 01'32"

11. Jai Hindley (Aus) a 01'33"

13. Ilnur Zakarin (Rus) a 01'44"

18. Brandon McNulty (Usa) a 02'57"

21. Simon Yates (Gbr) a 03'52"

33. Tanel Kangert (Est) a 10'10