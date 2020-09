Combine Bitonto Picerno, i legali del club pugliese impugneranno sanzione

BARI - «Il club barese attende di leggere le motivazioni del dispositivo di sentenza del Tribunale federale nazionale della Figc, ma certamente impugnerà la penalizzazione di cinque punti da scontare nel campionato appena concluso. Il verdetto riconosce l’estraneità ai fatti contestati del presidente Rossiello, con conseguente esclusione della responsabilità diretta della società Usd Bitonto": questa è la posizione - espressa dai legali Leonardo Gironda e Francesco De Martino - del Bitonto calcio, club promosso sul campo in serie C e ora con il salto di categoria annullato dalla sanzione ricevuta a seguito dell’inchiesta sulla combine per la gara Picerno-Bitonto del 2019.

Il sodalizio barese, penalizzato con un -5 nell’attuale classifica di Serie D, è attualmente così scavalcato nella graduatoria dal Foggia (allo stato promosso in Lega pro). Domani sarà depositata la motivazione del provvedimento del Tribunale federale e subito dopo i legali del Bitonto presenteranno il ricorso alla Corte di appello federale