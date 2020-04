La regata seduti sul divano in Puglia: ci provano in 65

Si chiama «Mille per una vela» il primo trofeo interzonale e-sailing organizzato dalla Federazione Italiana Vela per consentire ai suoi tesserati di tutta Italia di continuare a praticare lo sport che più amano, dal divano di casa, utilizzando la piattaforma tecnologica Virtual Regatta Inshore. Una passione, quella per la vela, basata su elementi naturali come il vento, le nuvole, l’acqua del mare o dei laghi, le onde, il sole che oggi non si possono vivere fisicamente. Ma si possono replicare sui diversi dispositivi tecnologici.

Anche in questa situazione di emergenza Covid-19 i velisti dimostrano dunque il loro fair play e la capacità di rispettare le regole e le consegne del Governo. #iostoacasa è l’hasthag seguito come fosse una parola d’ordine da migliaia di appassionati, amanti del mare e delle barche, velisti sportivi, regatanti, atleti.

Ed ecco che per alleggerire la permanenza obbligata all’interno delle proprie mura domestiche, tra gli oltre 140mila tesserati della Federazione Italiana Vela crescono le iniziative per tenere viva la passione per il mare e le vele.

«Da sportivi, da velisti siamo abituati al rispetto delle regole osservando con fiducia l’orizzonte, certi che la ripresa della normalità meriti l’attesa del vento nella bonaccia che tante volte abbiamo vissuto - spiega Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV -. Come Comitato di Zona stiamo sostenendo webinar e e-sailing per far sì che ci si possa aggiornare, ripassare, o simulare le condizioni di regata. Abbiamo sostenuto con forza l’iniziativa della Federazione di questo trofeo interzonale e la Puglia parteciperà con 65 dei suoi tesserati alle fasi di qualificazione cercando di portare almeno uno dei suoi atleti – giocatori alla fase finale».

Al trofeo possono partecipare solo i tesserati FIV 2019 ripartiti proporzionalmente per ciascuna zona in base al tesseramento, per un totale di mille giocatori, iscrivendosi gratuitamente online fino al 7 aprile.

Il calendario di Mille per una vela prevede qualificazioni zonali il 13 e il 18 aprile; semifinale il 25 aprile; finale e a seguire Medal Race il 26 aprile. È prevista anche una diretta Facebook e Youtube per la Finale in modo da garantire anche la presenza di pubblico. Grazie agli accordi tra FIV e Luna Rossa Prada Pirelli Team, la finale sarà corsa tra i dieci migliori e-velisti emersi dalle Qualifiche e dalla Semifinale, ai quali si aggiungeranno nove «campioni»: quattro atleti azzurri della squadra della vela olimpica, e cinque componenti del team di Luna Rossa, challenger of record della 36 America’s Cup. «In questi giorni questo si sta rivelando uno dei modi più sani per ricordarci la passione per lo sport più bello del mondo!» aggiunge Francesco Ettorre, presidente nazionale FIV.