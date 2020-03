Margherita, «Salinis, doveva essere il mese più importante»

MARGHERITA DI SAVOIA - Avrebbe dovuto essere un mese cruciale sia per l’evolversi del campionato sia per la fase propedeutica al prestigioso European Women’s Futsal Tournament che, con ogni probabilità, sarà rinviato o addirittura cancellato. Le campionesse d’Italia in carica della Futsal Salinis restano ai box ottemperando alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, che lunedì ha sospeso l’attività fino a venerdì 3 aprile. Così, dopo il match saltato nello scorso weekend a Falconara, è stato rimandato a data da destinarsi per la seconda volta anche lo scontro diretto al vertice con il Real Statte (capolista con tre punti di vantaggio sulle rosanero), programmato per mercoledì al PalaDisfida.

«Ci stavamo allenando bene in previsione di queste due sfide, ma di fronte ad una simile emergenza tutto passa in secondo piano – ha spiegato l’allenatore Marcio Coelho -. L’auspicio è che presto si possa tornare alla normalità. La salute ha la precedenza su tutto».

In questi giorni la squadra non può effettuare sedute collettive, ma solo allenamenti individuali all’aria aperta per preservare la forma fisica. Al di là dell’attività sul territorio nazionale, comprendente anche la disputa della Final Eight di Coppa Italia, la Futsal Salinis attende comunicazioni in merito all’European Women’s Futsal Tournament, il torneo riservato ai club vincitori dei rispettivi campionati, in calendario dal 12 al 15 aprile ad Antequera, in Andalusia. È scontato ipotizzare un rinvio della manifestazione alla quale, oltre alla Futsal Salinis ed alle padrone di casa del Futsi Atletico Navalcarnero, sono iscritte lo Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), l’Aurora San Pietroburgo (Russia), l’Inter Media Service Kiev (Ucraina) ed il Feyenoord Futsal Women (Olanda).