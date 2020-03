Sport, la domenica «bestiale» di Puglia e Basilicata: ecco chi gioca e chi si ferma

Verso un weekend surreale al serie a in ritiro col termometro. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non fermerà lo sport ad alto livello, lo chiuderà al pubblico. L’attività legata alle categorie minori, invece, è stata rinviata o sospesa. E allora, conviene vedere nel dettaglio che cosa accadrà, categoria per categoria, ovviamente contestualizzando ogni disciplina alle realtà pugliesi.

Calcio - La Serie A tornerà in campo per recuperare le gare non disputate lo scorso primo marzo, relative al 26simo turno di campionato. Tutte le gare si disputeranno a porte chiuse. Una disposizione che riguarderà tutte le categorie professionistiche (dalla serie A alla Lega Pro) senza alcuna eccezione. Per quanto concerne il Lecce, i giallorossi non saranno impegnati nel weekend poiché sono tra le poche compagini italiane a non avere match da recuperare. I giallorossi torneranno in campo il 15 marzo contro il Milan e l’intero calendario slitterà di un turno. Le disposizioni delle porte chiuse resteranno valide fino al 3 aprile, in attesa di eventuali aggiornamenti. La situazione non è dissimile in Serie C. Torneranno in campo i gironi A e B che erano stati fermati nelle scorse settimane, mentre non ci sono variazioni nel raggruppamento C nel quale militano le quattro pugliesi (Bari, Bisceglie, Monopoli e Francavilla), nonchè le due lucane (Potenza e Picerno). Tutte le gare si giocheranno a porte chiuse fino al tre aprile. Situazione molto più ingarbugliata per quanto concerne i Dilettanti. L’intera giornata del campionato di Serie D è rinviata a data da destinarsi. Per quanto concerne i tornei dall’Eccellenza in giù, ogni comitato regionale avrà l’autonomia per organizzare l’attività disponendo rinvii oppure attività a porte chiuse. Si dovrebbe giocare in tale modalità in Basilicata, mentre in Puglia un consiglio direttivo in programma in mattinata delineerà le strategie da adottare.

Basket - La Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto che la Lega A ed i campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili saranno disputati a porte chiuse. Dunque, il match del massimo campionato maschile tra Happy Casa Brindisi ed Umana Venezia (in programma l’8 marzo alle 20,45) si disputerà in Veneto senza pubblico. Stessa sorte riguarda le gare di San Severo (A2), nonché di Ruvo, Bisceglie, Corato, Nardò e Matera in Serie B. I campionati regionali senior e under, il minibasket e gli eventi federali sono stati, invece, sospesi per il momento fino al 15 marzo.

Pallavolo - Situazione analoga riguarda il volley. Tutte le competizioni di carattere nazionale si giocheranno a porte chiuse. Regolarmente in campo, quindi, la serie A2 che comprende la Bcc Castellana Grotte, la Materdomini Castellana e la Geovertical Geosat Lagonegro. Stesso discorso per la A3 nella quale militano Leverano e Alessano. Anche in questo caso, l’attività regionale è sospesa almeno fino alla metà di marzo.

Pallamano - Anche la Pallamano si adegua al criterio delle porte chiuse per quanto concerne i match di serie A1 maschile (nella quale sono impegnate Conversano e Junior Fasano), di A2, nonché di A1 e A2 maschili e femminili.

Altri sport - Nelle prossime ore saranno determinati i criteri per lo svolgimento dei tornei di pallanuoto, rugby, hockey, sebbene il criterio generale sembra ricalcare le linee guida varate per ogni disciplina di squadra. Ovvero, i match dei massimi campionati si giocheranno a porte chiuse, quelli delle categorie minori potrebbero essere sospesi