Calcio, il Potenza conferma allenatore Raffaele

Il Potenza - che nella stagione 2018-2019 ha chiuso la regular season al quinto posto del girone C della Serie C per poi essere eliminato nei play off promozione dal Catania - ha confermato anche per il prossimo campionato l'allenatore Giuseppe Raffaele. Stamani la conferma del tecnico siciliano è stata ufficializzata in una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio Viviani del capoluogo lucano e a cui hanno preso parte anche il presidente e il vicepresidente della società rossoblù, Salvatore Caiata e Antonio Iovino.